高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（17日）上午發生槍擊案，一名男子突然闖高醫耳鼻喉科的候診區，朝一名男子頸部開槍後逃逸，中槍男子目前急救中。警方初步掌握，槍手身高約170公分，頭戴鴨舌帽，身穿白色上衣與黑色牛仔褲，將會全力追捕槍手到案。

據了解，高雄醫學大學附設中和紀念醫院耳鼻喉科診間17日上午發生槍擊事件，一名年約50多歲的男子遭到另一名男子近距離開了2槍，頭部、胸部中彈，傷者目前仍在急救中，槍手犯案後已逃逸現場。

警方初步掌握，槍手身高約170公分，頭上戴著一頂鴨舌帽，身穿白色上衣與黑色牛仔褲，警方將全力追捕槍手歸案，並進一步釐清案情。

有目擊者表示，當時候診區滿滿都是患者，大多數人都邊等候邊滑手機，這名遭開槍射擊年約50多歲的王姓男子當時就坐在第一排，被近距離被開槍後，他整個人癱在椅子上，頸部中彈。

現場人員一開始以為是類似滅火器掉落的聲音，渾然不知是槍聲，直到發現是有人開槍後，大家全傻住，有人驚魂未定，場面一度混亂，王男也立刻被送到急診室急救中。不過據了解，恰巧案發現場監視器維護中，沒有拍到當下畫面，目前警方已拉起封鎖線，擴大調閱周邊監視器，全力追緝該名嫌犯。