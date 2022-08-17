經4度流標，台北音樂廳與圖書總館預計後年開工，台北市長柯文哲近日卻以音圖與剛開幕的台北表演藝術中心都由大元建築設計，稱會交代下任「不要重蹈北藝覆轍」。前台北市長郝龍斌受訪回擊，把北藝由台北市名片變爛攤子的就是柯。

郝龍斌說，柯文哲說不要重導蹈北藝覆轍，那是鬼扯。

郝龍斌批評，剪綵都是他的功勞，出問題就是別人闖的禍，這典型柯文哲作風；但柯任期僅剩4個月，建議最好是不要一天到晚只想要剪綵，把他製造的濫攤子收好，不要再闖禍就好。

郝龍斌說，柯文哲稱任內把大巨蛋、北藝、北流蓋起來，但這些當初是他做的？當初大巨蛋弄出問題，卻推是前朝留的爛攤子，剪綵時怎沒想說這東西當初郝龍斌做的？北市府現在還有雙子星，將來確定權益分配時最好不要縱容廠商。

郝龍斌表示，在他任內招標、興建的北藝，原規劃2015年3月完工，但在2014年6月，當時工程主管單位地北市文化局長劉維公建議郝動用第二預備金3000萬元支付工地加班費趕工，這樣可提前3個月完工，郝就可以在任內剪綵。

郝龍斌說，他當下只要求劉維公顧好工程品質就好，不必趕工，「不是我剪綵也沒關係」，結果沒想到柯文哲上任後，認為北藝有弊案，要查案子，拒付承包施工的理成營造公司錢導致承包廠商倒閉，工期也一路拖到現在。

郝龍斌表示，北藝當初設計時是賴聲川與建築師姚仁喜在做內部設計規劃，是最好的團隊，在他要卸任時，北藝工程已經完成逾九成，只剩內部軟體，結果柯文哲把廠商搞倒閉，之後因為要趕工剪綵，所以現在品質才這麼差。

郝龍斌批評，北藝原本是台北市的名片、驕傲，柯文哲上任後才變成台北市爛攤子；北藝開國際標沒有問題，設計與招標也沒有問題，工程延誤不是原設計、興建團隊的問題，而是因為柯不尊重專業，柯現在收自己的爛攤子竟然還怪別人？