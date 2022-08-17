「2022王功漁火節」8月27、28日在重磅登場，今年活動節目規模較過往多出兩倍，有三大亮點。（吳敏菁攝）

「2022王功漁火節」8月27、28日在重磅登場，今年活動節目規模較過往多出兩倍，有三大亮點。（吳敏菁攝）

「2022王功漁火節」8月27、28日在重磅登場，今年活動節目規模較過往多出兩倍，有三大亮點。（吳敏菁攝）

「2022王功漁火節」8月27、28日在重磅登場，今年活動節目規模較過往多出兩倍，有三大亮點。（吳敏菁攝）

「2022王功漁火節」8月27、28日在重磅登場，今年活動節目規模較過往多出兩倍，有三大亮點。（吳敏菁攝）

「2022王功漁火節」8月27、28日在重磅登場，今年活動節目規模較過往多出兩倍，連續2天還有「超夏趴海洋音樂會」，還有高空煙火秀，「搭海牛採蚵趣」等，3大亮點，縣府也安排定點接駁公車，引領王功遊透透。

彰化縣長王惠美表示，王功漁火節舉辦近20年，每年吸引數十萬人前來參與，今年擴大規模，有三大亮點，第一個亮點： 「王功漁火」為彰化八大美景之一，首度在王功漁港打造壯觀的「港邊箏好玩」巨型風箏，以及兩座30米的氣墊遊憩戲水設施「蚵蚵笑遊樂趣」，大小友都玩到笑嗨嗨、美景美照拍不完。

第二個亮點是結合「珍珠蚵」等農漁特產，推出「漫遊體驗營 王功輕旅行」，豐富內容包含「搭海牛採蚵趣」、「潮間帶旅行」、「一日漁夫體驗」等，並有「祈福嘉年華」、「作伙烤蚵趣」、「吃海味扭蛋樂」等多元主題活動。

第三個亮點是重頭戲「超夏趴海洋音樂會」，也將在晚間熱鬧上演，由原子邦妮、玖壹壹、曾沛慈、高爾宣等樂團歌手熱力演出，同時在王功漁港、福海宮及王功街道，以數萬盞美輪美奐、燦爛奪目的LED燈佈置「夏日海洋燈祭」，彰化區漁會每年鼎力贊助漂亮高空煙火秀，綻放彰化的精彩。「一起來彰化約會吧！」

王功福海宮主委洪福義感謝媽祖保佑，團隊努力，呈現王功之美，也把王功旅遊推向新高峰，引領體驗漁村文化新魅力。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，去年，因疫情停辦，今年要辦王功漁火節，縣長還到王功福海宮向媽祖眾神請示，有允杯才會舉辦，這次贊助高空煙火秀，以絢麗繽紛的「浪漫煙火秀」點亮王功的夜空，更要飽嚐在地美食，浪漫一夏，創造專屬於彰化的獨家記憶。