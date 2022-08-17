緊接著三星的腳步，今（17日）傳出台積電3奈米將在9月進入量產，蘋果是第一家投片的客戶，且包括超微、輝達、高通及聯發科等大廠都有望陸續開案，三星與台積電的競逐也越來越激烈，韓媒則為三星抱屈，認為三星在企業稅、勞動力成本及人才規模等商業環境都不如台積電。

工商時報報導，台積電3奈米N3製程預計9月量產，預估初期良率會優於5奈米N5製程初期還要好，此外，蘋果將是3奈米首個客戶，後續也有英特爾、超微、輝達及高通等客戶開案。

三星則已經在7月底搶先全球廠商，公開秀出量產3奈米，與台積電的較勁相當激烈，韓媒Business Korea則為三星抱屈，直言三星在企業稅、勞動力成本及人才規模等商業環境都不如台積電。

報導引述南韓經濟研究所的一份報告指出，南韓企業的最高稅率為25%，比台灣的20%高5%，即使尹錫悅政府有意降至22%，但三星稅率還是比台積電高出一截。

稅收抵免方面，台積電能獲得15%的研發抵免、40%的封裝與工程師培訓成本抵免，反觀三星只能拿到2%的研發抵免與1%的設廠抵免，不過在半導體特別法案於8月初通過後，研發費用的抵免能從2%提升至30至40%，設廠抵免則從1%提升至6%，企圖讓南韓的投資條件優於台灣。

報告也提到，台積電的勞動力成本與人才資源方面也比三星更有優勢，截至去年台積電員工的平均薪資為9500萬韓元，三星則是1.44億韓元，且台灣培訓半導體工程師的規模約1萬人，南韓只有1400人，水電費用方面，台灣的電價雖比南韓高，但水費則比南韓低。