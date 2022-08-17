全球市場進入升息循環後持續動盪，美國聯準會（Fed）日前又升息3碼，聯邦資金利率呈現2.25％～2.5％區間。當升息幅度符合市場預期，Fed官員透露，為遏止通膨，未來將維持鷹派態度，使股債市場仍變化多端且面臨挑戰。國泰金(2882)旗下國泰證券認為，「債券市場」在升息環境下，相較股市有優勢，投資人不妨多加關注「債優於股」的投資策略。

國泰證券針對2022年8月全球主要股市及商品進行觀察，各國在升息、能源危機與極端氣候等各種因素影響下，呈現不同的市場樣貌，如夏日帶動消費商機，使消費市場較大的美國需求回升；日本持續實施殖利率曲線控制，使日圓兌美元將處於相對低點，藉此「創造出口」；中國在疫情解封後逐漸復工，搭配刺激經濟政策，使其經濟逐漸回溫；而美元仍持續走強，故對美、中、日市場及美元抱持「正向」看法。歐洲因受熱浪橫掃，導致森林大火延燒，以及新興亞洲因美元升值導致資金外流，則持較「中立」看法；反之，位於俄烏戰爭熱區之新興歐洲則持「保守」看待。

以全球股市來看，第三季正值炎夏時節，歐洲熱浪不斷，甚至出現森林野火，顯見因氣候變遷，導致極端天氣變本加厲，未來各國可望紛紛往「減少碳排」及「加速清潔能源產業」發展，國泰證券建議投資人可多加關注「太陽能」和「風力發電」等以減碳為主的能源產業，較具發展的空間。

身處市場動盪環境，國泰證券建議投資人以「債優於股」的投資策略來進行布局，根據研究機構數據，截至七月底，主要債市資金狀況改善，如投資等級債、新興市場債等淨流出資金較為減緩，非投資等級債由「淨流出」轉為「淨流入」15.8億美元，整體債券市場資金動能由弱轉強。國泰證券認為，雖目前市場動盪因子多，投資人還是能從股債配置來尋找投資契機，例如美國債券市場的投資等級債券指數，殖利率近期來到10年高點，購買債券可望帶來高利息收入。

其中，聚焦在「穩收固定利息」的投資者，可關注「短中期投資等級債券」；而針對長期布局債券的投資者，可多觀察15至25年的「高品質投資等級公司債」，在全球市場動盪、能源危機、戰爭局勢等多方訊息雜亂時期，預期會有較佳表現。