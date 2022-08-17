是德科技宣布，攜手諾基亞成功地展示了全球首次800GE公開測試，協助服務供應商和網路業者驗證下一代光學系統的完備性。

有鑑於隨著業者轉採前面板端口之800GE可插拔光學元件，互連和鏈路可靠性便需要新一輪的驗證週期，以確保它們能在電信級環境中運作。這些高速介面帶來了許多前所未有的挑戰，業者須準確地測試新的800GE矽晶元件、光收發器，以及高頻寬乙太網路的速度。Nokia FP5晶片採用112G SerDes技術，可支援800GE的硬體速率。FP5使網路能有效地擴充容量並提供IP訂閱者服務，同時維持完整性，針對不斷升級的網路安全威脅提供先進保護功能，並且降低耗電量。諾基亞是今年第一家推出高密度800GE系統的供應商，提供多款平台供客戶選擇，從配備36個800GE埠的小型固定平台，到配備432個800GE埠的旗艦型7750 SR-14，機種齊全。

是德科技網路測試與安全解決方案事業群副總裁暨總經理Ram Periakaruppan表示，在轉移到800GE後，供應鏈中的服務供應商和業者在驗證晶片、光收發器或網路設備埠元件時，面臨了全新的挑戰。透過Keysight AresONE 800GE測試系統和Nokia 7750服務路由器的獨特組合，可克服112Gbps電子通道信號的互通性挑戰，並可協助服務供應商社群在多服務環境中，加速驗證電信級800GE元件和網路基礎設施。

諾基亞IP路由硬體事業群副總裁Ken Kutzler表示，本次與是德科技合作，在全球首次的重要展示中，讓業界親眼目睹FP5晶片的威力。諾基亞領先業界的創新FP5晶片，是業界首款支援高效路由功能的網路處理器晶片，可因應800GE網路升級週期的需求。Keysight AresONE 800GE與Nokia FP5以及7750 SR平台的結合，同時滿足了我們對800GE IP路由介面的效能和驗證需求。