在聯準會發布7月會議紀要前，投資人將近來的獲利入袋，由汽車股領跌，周三南韓KOSPI指數盤中跌0.46%，為2,521.97點。

此前韓股已連漲3個交易日，並在周二站上逾2個月新高。

重量級科技股三星電子跌0.33%，SK海力士跌0.21%。

汽車股給大盤帶來最大的壓力，現代汽車和起亞汽車分別下跌2.53%和1.83%。美國總統拜登周二簽署《降通膨法案》（Inflation Reduction Act），目前大多數電動車車款可能失去取得最高達7,500美元抵稅優惠的資格。這項法案亦規定在北美以外組裝的電動車不能享有稅負抵免，引發歐盟與南韓當局不滿，稱這將違反世界貿易組織（WTO）規範。

電動車電池大廠LG Energy Solution跌1.85%、Samsung SDI跌1.42%，但SK Innovation逆勢漲3.69%。

外資盤中賣超韓股259億韓元。

韓元貶0.20%，報1,310.7兌一美元。