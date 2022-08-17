台北市副市長黃珊珊（中）今上午出席「企業攜手傳溫暖愛心捐贈e＋自動關儀式」記者會。（杜宜諳攝）

台北大巨蛋歷經24年工程延宕，確定無法在今年試營運，民進黨台北市長參選人陳時中今祭出「保證安全、體育優先、公佈檔案」3大承諾。不過聽在台北市副市長黃珊珊耳裡，不屑表示，陳時中先生可能沒有google，台北市大巨蛋有專門的網站公布會議記錄、文件，都是公開的。更強調不能打棒球是假議題，大巨蛋就是棒球場，這個需要討論嗎？

陳時中喊出歷史過程全公布，並表示大巨蛋起初是設計來打棒球的，黃珊珊今上午出席「企業攜手傳溫暖愛心捐贈e＋自動關儀式」記者會，聽聞陳時中的三大承諾後表示，台北市大巨蛋有專門的網站，所有的會議記錄、重要事項文件從7年前開始，都在網上公開，況且大巨蛋從頭到尾就是打棒球，當初有人帶風向再說它不能打棒球，但實際走訪大巨蛋，它就是一個棒球場，所以要不要做棒球場不需要討論，酸陳時中的承諾「這還有需要討論嗎？」

另談起大巨蛋的內政部審查再度卡關，黃珊珊也無奈表示，台北市政府送審查已經一年多，如果內政部有認真審查，根本不需要審到一年多。黃強調，台北市政府詳盡地把關，中央政府用盡辦法在卡關。黃也呼籲，大家不用再口水戰，北市府對大巨蛋態度很清楚，絕對是安全把關，不然當初不需要停工5年，把相關變更設計完成，才送審查。

黃珊珊向內政部喊話，安全的部分台北政府已經盡所能，現在只差營建署的核可函這一個公文。有意見請趕快提出，以前是6個意見到60個意見，明天可能還有80個或180個意見，要說就一次說清楚。