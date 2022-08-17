不管是教室、辦公室、圖書館等都能看到Bila的身影。(翻攝臉書喵嗚.督學粉專／吳建輝彰化傳真)

發祥國小校長劉心怡表示，接到訊息時確實很錯愕，但Bila的身體狀況確實不好，如今沒有病痛離世，相信牠會繼續到天上當天使，繼續督學。(翻攝臉書喵嗚.督學粉專／吳建輝彰化傳真)

Bila原本是流浪貓，後來被Akin老師，其名字是泰雅語中「錢」的意思，過去跟著Akin老師在萬豐、發祥國小服務擔任督學，深受師生喜愛。(翻攝臉書喵嗚.督學粉專／吳建輝彰化傳真)

南投縣仁愛鄉發祥國小的喵督學「Bila」，17日主人辣師Akin Temu在粉專「喵嗚.督學」公布Bila離世的消息，引發網友不捨留言祝福，發祥國小校長劉心怡表示，接到訊息時確實很錯愕，但Bila的身體狀況確實不好，如今沒有病痛離世，相信牠會繼續到天上當天使，繼續督學。

粉專「喵嗚.督學」17日在臉書發文：「你依著約定，在我懷裡睡去～你真的是最棒最棒的孩子。不要擔心我，放心的成為天使吧！謝謝你精彩豐富了我的十年。我會努力堅強～」，辣師Akin Temu在臉書寫下對Bila離去的不捨，讀完眼淚忍不住在眼眶裡打轉。

「貓督學」Bila過去曾在南投萬豐國小、發祥國小等服務，擔任貓督學，每天都會勤奮的到學校巡堂，不管是教室、辦公室、圖書館等都能看到Bila的身影，如今此景已經不再，學校的師生都相當不捨，也期盼Bila能夠到天上繼續當一個快樂的小天使，盡責的督學。

校長劉心怡表示，Bila是我們學校Akin老師所飼養的貓咪，很可愛，前幾天還有看到在學校出現，所以接到消息時確實很錯愕，但是牠今年的身體狀況確實不好，老師也沒有透漏很多具像的身體狀況，Bila已經跟著Akin老師到學校服務3年多，如今離世了，也只能祝福牠，希望牠沒有病痛，一路好走。

Bila原本是流浪貓，後來被Akin老師，其名字是泰雅語中「錢」的意思，過去跟著Akin老師在萬豐、發祥國小服務擔任督學，深受師生喜愛，還曾擔任萬豐國小校慶紀念品的代言人，就能證明其在學校的地位，如今Bila安詳離世，其為學校師生所帶來的回憶將永存在師生心中，也期盼Bila一路好走，當一個快樂的小天使。