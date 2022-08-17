因應政府2025年要將再生能源發電占比達到20％的能源目標，離岸風電第三階段區塊開發案接連送進環評審查，今(17)日北陸加能離岸風電開發案在歷經2個多小時環評後通過環評，拿到首期選商的門票。

本開發場址位於彰化縣外海，基地面積76平方公里，離岸距離43公里，單機容量14-20 (MW)， 風機部數30-43部，最大裝置容量602MW，佈設間距不小於800公尺，葉片直徑222-270公尺，預定整體工期為3-5年。

漁民權益暨環境永續中心專案經理柳琬玲表示，雖然開發單位承諾基樁間距不小於800公尺，但為降低鳥類誤入風場時發生撞擊率，以及保留漁業繼續作業的可能性，間距應大於1000公尺，且風機若排列過密，尾流效應將減少發電量，對開發單位未必有利。

台灣媽祖魚保育聯盟專員施仲平指出，開發單位自己都提到船隻運行會對鯨豚產生不良影響，為減少不良影響，船速須控制在2.5節，但今天開發單位卻說最終船速要求在6節，明顯不把科學研究當一回事。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮提出統計，在2015年公布36處潛力風場場址時，彰化地區在2015年前每年鯨豚擱淺數1至3隻，但2016年起大幅增加為3到6隻，2021年更高達9隻，今年截至6月已有7隻擱淺，預計今年鯨豚死亡會創新高，開發單位應針對鯨豚擱淺主要物種提出因應對策。

環委李培芬表示，應以地圖方式詳細呈現本風場生態監測之範圍、樣區、樣點和樣線之規劃，而鳥類雷達調查範圍至少涵蓋12公里，尤其白天鳥類雷達及目視調查應同步執行，海岸鳥類調查頻率每月執行至少1次。

開發單位承諾，海纜布設過程中，如於750公尺範圍內有發現鯨豚出沒，船速將降至3節以下，另將強化極端海氣象、地震作用及土壤液化等情況下對風機基礎承載穩定之可能影響評估與因應措施。

本案審查歷經2個多小時，並在環委補充要求，當擱置機組返回重啟打樁時應比照新機組，且強化陸域工程的相關生態保育措施後，本案通過環評，並送大會審查。