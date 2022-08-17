環球網引述中國航天科技集團航天彩虹無人機股份有限公司的消息表示，航天彩虹無人機自主研發的中空長航時重油無人機不久前完成科研試驗。該型無人機圓滿完成了自主起降、航點飛行、滿載運輸、最高昇限、航程航時等試驗科目。

該型無人機在彩虹-4的基礎上，更換重油發動機，可以說是彩虹-4的「升級版」。新無人機可以滿足「飛得更高、航時更長、安全性更好」的需求。新無人機採用了全國產重油活塞發動機，這標誌著彩虹無人機向國產化改型前進了一步。

專家介紹，重油是原油提取物之一，其特點是分子量大、黏度高。重油的比重一般在0.82～0.95，熱值在10000～11000 kcal／kg。其成分主要是碳氫化合物，另外含有部分的硫磺及微量的無機化合物。

彩虹系列無人機總師石文解釋，此次彩虹-4換裝重油發動機具有特殊意義：

一是此次換裝了完全自主產權的航空重油發動機，技術先進，跨入一流行列，是一款自主開發、自主產權、國產化生產的航空發動機，具有自主可控，低油耗長航時，廣域應用環境的優點。

二是無人機採用新型航空重油發動機，留空時間較大幅度增加，航程更遠，巡航高度和升限更高，載重能力也可增加30％至50％，適用作業的範圍更廣。

三是無人機平台飛行能力及載重能力得到較大幅度提升，可用於高分辨率對地觀測、測繪、通信、航空物探、環境監測、森林防火等。

此次試驗順利完成，標誌著此款無人機向市場正式邁進，投入使用後，該型無人機可以執飛高原海島等複雜環境，拓寬無人機應用場景，為應急通信、森林防火、智慧城市等注入活力。