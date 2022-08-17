俄羅斯國有的俄羅斯天然氣工業(Gazprom)周二指出，在西方制裁之下，該公司的出口和產量持續下滑，歐洲天然氣價格在今年冬天可能上漲60%，來到每1000立方米天然氣價格超過4000美元。

俄羅斯在二月底入侵烏克蘭以來，由於西方制裁，引發北溪一號管線爭議性的降低流量，天然氣價格因此大漲。

Gazprom說，天然氣現貨價格已經來到(每千立方米)2500美元，據保守估計，如果照這種趨勢下，今年冬天的價格將在超過4000美元。

今年春天歐洲基準的荷蘭天然氣批發價格達到每買萬瓦時(MWh)接近335歐元，創下歷史新高。從那時以來，價格逐漸下滑，周二來到226歐元，雖然較低，但是仍遠高於去年同期的46歐元。

Gazprom表示，總體而言，1月1日至8月15日，Gazprom的天然氣出口量下降了36.2%，為785億立方米；產量則下降了13.2%，為2748億立方米。