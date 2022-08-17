烏克蘭部隊準備收復刻松（Kherson）

據烏克蘭官員和西方分析家說，由於烏克蘭部隊同心協力，切斷河流與鐵路補給線，加上強攻俄方軍火庫，在刻松（Kherson）占領區的俄軍已發現，愈來愈難持續將軍火，裝甲車和燃料送往前線。

據CNN新聞網16日報導，烏克蘭官員說，由於橋梁嚴重受損，俄羅斯將指揮所從第聶伯河（Dnipro River）北岸遷到南岸。刻松地區議會第一副主席索布列夫斯基（Yuri Sobolevsky）在Telegram上說，俄軍有一大部分軍事指揮人員已離開刻松。而烏克蘭部隊約在刻松北部約25 公里，朝尼古拉耶夫（Mykolaiv）推進。

自從俄軍2月開始侵略烏克蘭以來，刻松大部分地區已被占領。而烏克蘭部隊為了收復南部失土，於是鎖定重要橋梁，以截斷刻松內部和周邊的補給線。

Another much more epic video pic.twitter.com/VfYVsm30gj — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 16, 2022

而美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）說，俄軍會遷到河對岸，可能是為了避免烏克蘭發動攻勢，切斷所有地面交通線。

近日在社群媒體上出現的錄影顯示，烏克蘭重新遠程砲轟安東尼夫斯基橋（Antonivskyi Bridge ），還有新卡科夫卡（Nova Kakhovka）附近水壩上的路橋，好讓俄軍重裝甲車無法通行。