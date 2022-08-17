67歲國際巨星周潤發1987年二婚娶了陳薈蓮後一路幸福相伴至今，陳薈蓮過去曾懷孕，未料慘遇臍帶繞頸喪女，周潤發之後也體貼老婆說好不再生，兩人打算身後捐出家產行善，讓周潤發被視為好男人的代表，但其實過去他上節目，被問到在感情中是傷害或是被傷害的一方？他坦言：「我估計應該是讓別人傷心得多」。

周潤發過去上魯豫節目大聊感情史，被主持人問每個人或多或少在感情中都曾無意間變成傷害別人或是被傷害的人，就周潤發的經驗哪者為多？他坦言自己應該是傷害女人的經驗比較多，因為可能人家對你的感情比較多，但你必須拒絕，「所以你對人家來講是那種傷心的經歷」，言下之意曾拒絕不少女子告白。

周潤發曾上節目談戀愛史。（圖／翻攝自微博）

周潤發接著說，當下對方看起來可能沒事，但後來才知道對方內心受創，魯豫則回有句話叫「出來混的總是要還的」，反問周潤發是否也曾被傷過心？他點點頭說：「有」，大概花了1年多走出陰影，他也補充因為演員生活自己過了很多不一樣的人生，和鍾楚紅、林青霞、張曼玉談了「戀愛」，雖然明知道是演戲假的，但他自認在拍戲時投入的感情「都是很真的」。

而帥氣的周潤發除了老婆陳玉蓮外，過去最轟動的戀情就是和「第一代小龍女」陳玉蓮談地下情，傳聞因陳玉蓮個性剛強，不得周潤發母親喜歡，感情得不到祝福讓陳玉蓮打算求去，周潤發為此不惜自殘喝清潔劑自殘，幸好最後送醫撿回一命。之後他與余安安閃婚9個月又閃離，雙方雖未交惡，但余安安之後回顧這段婚姻失敗主因，坦言當時雙方太衝動互訂終身，「感覺就像一場『迷』，反正拖來拖去沒意思，大家都有漫長人生要過」，便決定分開。

陳玉蓮（左）曾和周潤發有段情，余安安則是周潤發前妻。（圖／中時資料照片；翻攝自candiceyuonon IG）

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