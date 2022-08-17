《超級偶像》第二季冠軍艾成，演藝事業多方發展，除了本行唱歌以外，也拍過電視劇、從事餐飲業，如今傳出他在台北捷運蘆洲站共構大樓墜樓身亡，享年40歲，而他在昨(16)日上此留下簡單的一句話，令網友紛紛鼻酸淚嘆「你一定是天使」。

艾成私人臉書昨(16)上午5點38分，曬出一張自拍照，看起來髮型有特別底裡過，臉上甚至有帶妝，身穿有花紋的黑色西裝外套，內搭一件黑色T恤，在貼文分享聖經中的話語，哥林多後書5:17 節，寫道「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了」。

許多網友看了不可置信，才剛發文寫道看似激勵自己的話語，而今天就發生憾事，網友們紛紛在下面不捨的留言「你一定是天使的」、「安息主懷」、「謝謝你曾經帶給大家的歡樂，一路好走」、「一切來的太突然，原來你一直活的很辛苦」、「R.I.P.我敬愛喜歡的超級偶像」、「跟隨天父去做一個快樂的天使，如有來生希望你愛自己勝過他人。」

艾成今年40歲，擁一副好歌喉，當年參加選秀歌唱節目《超級偶像》，並以冠軍得好成績光榮出道，他不只發專輯，也跨足演員、主持，積極經營副業、開餐廳「艾叻沙」，感情方面，艾成與王瞳愛情長跑10年，於在2020年登記結婚，甜蜜升格當夫妻。

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