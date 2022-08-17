大陸國家發展改革委、工信部、商務部、市場監管總局發佈《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》提出，對單價超過500元人民幣（下同，約合台幣2200元）的盒裝月餅實行重點監管。

國家發改委指出，對單價500元以上盒裝月餅實行重點監管，是有充分的資料支撐和現實意義。月餅作為中國傳統大眾食品，大多數價格比較親民，從多年市場情況看，約99％的盒裝月餅單價在500元以下。近年來出現的「天價」月餅，往往伴隨著豪華包裝、使用珍稀食材以及搭售高價商品等現象，這些問題主要集中在只占市場銷售額約1％的單價500元以上的盒裝月餅中。

有關部門將對單價500元以上盒裝月餅實行重點監管、綜合監管：一是檢查是否遵守相關法律法規，是否符合限制過度包裝強制性標準關於包裝層數、包裝成本占比、包裝材料等要求，是否符合食品品質安全等規定，是否明碼標價，是否存在價格欺詐行為等；二是檢查是否妥善保存相關交易資訊，如交易日期、支付記錄等，涉及大批量團體採購的將予以重點關注；三是可視情開展成本調查，瞭解真實成本和利潤情況，並以適當方式向社會公佈。對存在問題較多的企業將進行約談，對違法違規行為依法嚴肅查處並公開曝光。