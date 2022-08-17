各大品牌車廠陸續推出新款電動車搶市，致使Tesla市佔率大幅下滑，由於電動車市場競爭加劇，加上Tesla積極引進零組件新供應商，部分Tesla零組件供應商坦承，目前同業殺價競爭壓力不小，訂單價格普遍不佳，即使接到訂單也面臨「有營收卻微利」做心酸的窘境。

全球吹起電動車風潮，帶動新能源車(包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車)銷售，根據TrendForce數據顯示，2022年第2季新能源車銷售總量為219.2萬輛，年成長53.5%，其中純電動車(BEV)銷量為160.8萬輛，年成長64.9%，插電混合式電動車(PHEV)銷售58萬輛，年成長29%，預計2022年新能源車在整體汽車市場的滲透率將來到13%。

電動車市場興起，吸引全球各大品牌車廠積極推出新款電動車搶市，侵蝕Tesla市佔率，根據TrendForce數據，在純電動車品牌排名上，Tesla雖然仍為首位，但市占率大幅滑落，第2季市占率由第1季20.1%降至15.9%新低點；儘管Tesla努力拉升柏林廠與德州廠新產能量產能力，並在7月進行上海廠升級來提高產能，但TrendForce認為，傳統車廠正在縮小與Tesla間的差距，包括加速上市、提升車款豐富度、強化工廠製造能力，以及加快輔助駕駛系統迭代更新，Tesla重回高市占率的難度越來越高。

對Tesla供應商來說，當前除面臨Tesla因同業競爭加劇市佔率流失壓力，Tesla為求拉升產量，積極引進包括：半導體元件、連接器/線束等各式零組件大陸及台灣新供應商，在僧多粥少情況下，訂單價格普遍不佳，讓相關供應商毛利率及獲利承受壓力，部分Tesla零組件供應商坦承，由於同業競爭激烈，現在即使有訂單，常常是「賺了營收面子卻失了獲利裡子」。

為避免接單做心酸的窘境，部分車用零組件廠避開競爭激烈的品項，減少相關產品接單，轉做其他更高門檻車用零件，或是積極開發其他電動車品牌廠產品，擴大客戶群，降低同業競爭對公司營運的衝擊。