共信-KY（6617）宣布，子公司紅日健達康收到中國國家藥監局（NMPA）的核發通知，並已取得甲苯磺?胺注射液(PTS302肺癌新藥)的生產許可證。

共信-KY表示，在取得PTS302肺癌新藥藥證後，除將陸續與洽談中的各省市代理商簽署代理合作協議及規劃行銷佈局外也將加速開展在全球特定市場的授權機會。

此外，共信-KY亦將擴大PTS302在中國的癌症新適應症開發，包括早期已經有初步臨床成效乳腺癌、頭頸鱗癌、周圍型肺癌、肝癌等項目，用以擴大PTS302的市場應用範圍。

共信控股旗下子公司共信醫藥（共信-KY）作為營運總部，推動集團在全球的新藥研發、臨床研究、製造技術、國際授權及行銷的規劃與推動，立足台灣、展望全球。

分析師指出，全球肺癌的發生率與死亡率皆獨占鰲頭，而共信-KY的PTS302就是以治療肺癌之中最為困難、致死率最高的中央型肺癌氣道阻塞為主，以PTS302在微創靶向腫瘤消融技術（MITTA）上的獨特性，預期未來幾年將可為多數呼吸氣道上無法治療的病人帶來希望，並為共信-KY帶來營運利基動能。