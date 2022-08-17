知名歌手艾成今（17日）上午10時自蘆洲捷運站旁大樓墜下，當場死亡，享年40歲，事發現場血跡斑斑，而一旁的便利商店店員回想事發過程仍一臉驚恐，還不時抓手，說大約是10點左右掉下來，警方目前已在現場圍起封鎖線處置。

蘆洲警方17日上午接獲民眾通報，稱蘆洲區三民路上有民眾墜樓，警方獲報趕往現場發現1名男子倒臥在地明顯死亡，並確認死者身分為藝人艾成。

警方側面探訪得知，艾成昨晚心情不好，前往妻子王瞳位於蘆洲的住宅，而王瞳因今日上午仍有工作，而找來2名教友陪伴艾成，未料仍無法阻止憾事發生，後續將報警檢察官相驗遺體。

據《鏡週刊》報導，艾成墜樓地點旁的便利商店店員憶起事發過程仍驚魂未定，一直抓手，透露「（艾成）大概是10點左右掉下來的」。

艾成現年40歲，本名蔡艾成，為馬來西亞華裔，是選秀節目超級偶像第二屆總冠軍，與女藝人王瞳愛情長跑10年，兩人於2020年間結婚，艾成成名後也跨足演員，並開設餐廳「艾叻沙」積極經營副業，日前才歡喜慶祝結婚2周年，未料今日突然猝逝。

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