（13：58更新）午後雨彈擴大至桃園！氣象局發布桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣11縣市大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（17）日苗栗、雲林以南地區及桃園至台中、南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局發布11縣市大雨特報。(氣象局提供)

氣象局表示，今天（17日）各地仍為多雲到晴，迎風面的東南部及恆春半島由於南方水氣的關係，整天不定時有局部降雨，午後西半部地區及各地山區、近山區平地會有大雨等級的雷陣雨，而在中南部則容易有局部短延時豪雨，尤其台中以南的降雨會最為全面、廣泛，午後請留意天氣變化。

氣溫方面，各地高溫約33至35度，感受較為悶熱，此外東半部仍容易出現局部36度以上高溫，尤其臺東縣長濱鄉、花蓮縣縱谷甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。