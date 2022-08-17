《超級偶像》出身的艾成，17日驚傳自蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場身亡，享年40歲，震驚外界。艾成與王瞳、阿修羅、樂咖所組成「87樂團」，據悉，他們原訂9月24要舉辦艾成來台出道20周年演唱會，團員們持續有練團行程，如今卻發生憾事，演唱會籌備緊急喊卡。

團長阿修羅先前主動請人詢問西門大河岸的場地時間，他當時表示，想要在9月24日舉辦艾成來台20周年的演唱會活動，在4月時也確定要舉辦活動，而前陣子也還在接洽中，卻沒想到主唱艾成突然離世，讓多年支持的粉絲們難過不已。至於艾成逝世，「87樂團」成員阿修羅、樂咖等人目前仍未有回應。

「87樂團」過去一開始為「北七樂團」由王瞳、艾成、何豪傑、王建復等人為初代成員，但王建復、何豪傑隨後因合約、其他工作安排等宣布退團，何豪傑過去曾透露，因為樂團定期要練團、籌辦發片，因此錯失不少戲劇邀約，甚至也與老婆和家馨爭吵不斷，何豪傑在2020年退出87樂團。

近年來團員改由艾成與王瞳、阿修羅、樂咖組成，該團從一出道後，星運不算順遂，仍熱心持續參與公益活動，但疫情爆發後，87樂團許多商演邀約被延期、取消，他們在2月農曆春節時，特地赴高雄的「台灣愛與希望國際關懷協會」關懷小朋友，艾成當時表示，虎年計畫將推出暌違的最新單曲，如今新作品似乎來不及跟大家見面。