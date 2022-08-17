台中市市長盧秀燕表示，大陸禁止台灣相關產品輸入，造成各界影響甚鉅，光台中食品業就有120家業者受影響，市府迅速成立關懷專線、協助廠商拓展內需市場、啟動購物節等各項專案等，就是要針對台中受影響商家及產業，提供協助，降低傷害，因為她的職責就是「守護台中」，信念絕不會改變。

盧秀燕昨日（16）在臉書發文表示，她當天上午在市政會議跟市民朋友報告，因應大陸禁止台灣相關產品輸入，造成各界影響；根據農業局統計，今年茂谷柑外銷中國大陸約202公噸，占台中柑橘總生產量不到1%。

盧秀燕指出，除農產品外，台中食品業受影響有120家，市府除成立關懷專線，協助廠商拓展內需市場、啟動購物節等各項專案等，就是要針對台中受影響商家及產業，提供協助，降低傷害。

盧秀燕強調，台灣是開放社會，不需要黑名單，我們要珍惜這個環境，我們要捍衛民主自由的價值。「越是嚴峻的考驗 、我越在市民身邊」，她的職責，就是「守護台中」，讓人民安居樂業；她的信念不會改變，也邀請市民和她一起並肩前行。