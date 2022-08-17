2022北台中青少年暑期研習營繪畫班結訓；市議員吳敏濟今天特邀大甲區長顏金源與家長共同參與成果展。(市議員吳敏濟提供)

「暑假不留白！」2022北台中青少年暑期研習營，籃球與桌球班上週圓滿結訓後，17日繪畫班結訓，主辦單位市議員吳敏濟特邀大甲區長顏金源與家長共同參與成果展；吳敏濟指出，學生作品有變色龍、貓頭鷹及螳螂等畫作，看展貴賓都覺得栩栩如生，並稱讚每位學員都是小畫家。

2022北台中青少年暑期研習營繪畫班，今年在大甲區公所四樓電腦教室舉辦，上月19日開訓為期五週，共有36位學員參加來自8所國中小，還有將就讀曉明女中國中部的學生。

市議員吳敏濟特邀請對版畫、水彩畫學有專精，現任教於順天國小美術班的顏麗娟老師，教導學員繪畫技巧，該校美術班於民國74年創設，至今已有33屆畢業生，不僅得獎無數也常在港區藝術中心參展。

大甲國小莊同學說，老師教她們用水彩、石膏板來作畫，一旁妹妹說還有用樹葉作畫。莊爸爸指出，他在粉絲頁看到吳敏濟舉辦免費的暑期營，就趕快幫兩位女兒報名，大的以前就有參加過，今年也讓小的提早接觸繪畫，暑假舉辦繪畫班非常有意義。

顏麗娟老師表示，課程有兒童彩畫、紙膠帶畫、石膏板畫等，透過多素材讓學生體驗並引起興趣，主題有貓頭鷹、變色龍及螳螂等等。

大甲區長顏金源強調，今年因疫情學校不對外開放，特出借場地給學子們使用，多年來吳敏濟議員舉辦的活動深受鄉親肯定，今天看到小朋友回應老師問題對答如流，可見學習相當認真，希望這樣有意義的活動能繼續辦下去。

吳敏濟說，12年前為讓青少年有正當休閒開辦暑期營，除去年因疫情停辦外，年年舉辦，籃球與桌球班於上週結訓，讓孩子能鍛鍊身體、學習團隊合作；今天結訓的繪畫班課程，不僅可讓青少年陶冶心性、培養藝術氣息，歷年已有許多學員順利考上理想學校的美術班，未來都有可能成為像達文西或畢卡索的藝術家。