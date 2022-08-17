離年底投票越來越近，各候選人也抓緊腳步進行衝刺，民進黨新北市長參選人林佳龍透露，自己提出的「老人假牙補助」政策獲得民眾關心，長輩們也提出許多帶孫子時需要的幫助，他因此承諾會提供托育、托幼、托老等一條龍的照顧，減輕民眾的負擔。

林佳龍今（17）日在臉書表示，永和區是全台人口密度最高的行政區，因此不論是公共設施、福利補助、停車空間、社會住宅、交通網路等，都會逐一進行改善，提高生活水準。

他透露，昨晚前往永和「新北大翻新・議員逗陣拚」活動，現場滿滿市民朋友讓他相當感動，且出席的長輩們相當關心「老人假牙補助」政策，並提到幫忙帶孫子時需要的協助，「各位鄉親的心聲，佳龍不僅認真傾聽聽，也更提出實際的方案，來全力解決問題。​」

林佳龍承諾，當選新北市長後，一定會針對假牙進行補助，讓長輩們都能吃得健康、笑得漂亮，並做到托育、托幼、托老一條龍的照顧，讓社會福利增加、減輕大家的生活負擔，真正實現大家對「翻新」的期待。​