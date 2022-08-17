人蛇集團女蛇頭張女被捕曝光，她長髮、穿白色短禮服，大露乳溝、腳踩高跟鞋。（陳淑芬翻攝）

中部打擊犯罪中心昨天破獲人蛇集團，在外交部領事事務局外逮捕帶被害人辦護照的女蛇頭張女，41歲張女留長髮、穿白色短禮服，露豐滿乳溝，踩高跟鞋緩步走出大門，埋伏警方趨前逮捕上銬，張女表現冷靜。據了解，張女聲音「很嗲」，講話字正腔圓，讓人難與女蛇頭連結，但她指揮招募、接送、辦出國手續等工作，今年5月至今已安排50多人出境。

辦案警方不諱言地說，張女帶5名被害人去辦護照，這次逮捕行動中，被害人當場目睹警方當場將張女上銬，才知道自己差點就被人蛇集團賣了。而警方安排人員在機場阻詐勸導，針對前往柬埔寨、泰國等地的年輕旅客，不乏「刺龍刺鳳」的年輕人，提醒經安排到海外工作可能受非法控制及從事違法工作，但效果有限。

檢警調查，在網路招募到被害人即轉給張女人蛇集團，由她手下司機林男等3人安排辦護照、PCR檢測、訂機票及接送出國，整個流程只需要短短的2至4天，不少急著賺錢年輕人青睞趨之若鶩。

警方調查，張女為首的人蛇集團與詐騙集團掛勾，在臉書或IG等「偏門工作」社團社群，張貼「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等訊息，以10萬元高薪招攬願意出國撈金的年輕人，送往柬埔寨及泰國為詐騙集團工作。人蛇集團安排1人至柬埔寨報酬為10萬元；到泰國是1萬元至1萬6000元不等。