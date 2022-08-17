交通部觀光局7月15日起推出悠遊國旅補助方案，上路1個月自由行住宿補貼經費已用掉56％，市場預計9月上旬會用罄。觀光局長張錫聰說，已將預算水位公布在官網，但至於經費何時會見底，則要看市場狀況。

觀光局統計，悠遊國旅補助的團體部分，已有1萬3000多團使用、經費使用率約39％；自由行住宿補貼使用率56％；遊樂園入園優惠使用率47％。

張錫聰指出，暑假結束前，由於國旅市場恢復快速，所以原來的效果就很快出現，住房使用率很快，但經費何時會用完則要看市場的供需狀況，通常暑假會有較多人帶著家人出遊，過了暑假要再觀察。

張錫聰說，經費用盡的詳細日期沒有辦法事先講，但2周前會做好公布。同時為讓大家事先掌握，現也用黃綠燈方式，在官網公告可使用的水位。

為讓民眾感受台灣豐富自然生態、人文歷史、在地美食及樂活魅力，觀光局辦理「旅行台灣．看鏡台灣」多元主題攝影徵件活動，吸引超過3400件作品參賽，邀請5位攝影專家及觀光行銷部落客，透過3階段遴選，選出103件得獎作品。

「旅行台灣．看鏡台灣」成果攝影展8月17日於誠品信義店開展，展出103件得獎作品。前3名作品分別為金獎張曲祥《日出南湖中央尖》、銀獎趙建生《美哉綠色海岸》、銅獎李建昌《101晨曦》，以及30件優選、70件佳作。

觀光局表示，透過影像紀錄、私房角度呈現臺灣多元主題之美，而這些照片都是以「人」的視野透過鏡頭捕捉拍攝的美景，民眾走訪台灣當地旅行是可以看得到同樣美好風情。