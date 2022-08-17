「新月漫遊」讓旅人走入鑲嵌於湖面的新月步道。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

23.5°N以「裸視3D藝術」佈置家的場景。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「地球座標」以嘉義市「標準字」及「嘉市體」組成「I CHIAYI U」，諧音為「我佮意你」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠率先開箱，變身《駭客任務》主角，體驗「元宇宙旅遊故事主題」光影藝術展。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「2022光織影舞」規畫8大展區，充分運用北香湖公園場域特色，打造出虛實交織的「元宇宙之旅」。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

8月20日登場的「2022光織影舞」倒數3天打造全台最大LED立體矩陣裝置藝術等光影造景，號稱將讓北香湖公園成為今夏最潮、最酷打卡景點，嘉義市長黃敏惠率先開箱，變身《駭客任務》主角，體驗「元宇宙旅遊故事主題」光影藝術展，從平地、湖面、高空等高差達5公尺的維度，感受未來科幻世界的多變與夢幻。

嘉市觀光新聞處長張婉芬表示，「2022光織影舞」規畫8大展區，充分運用北香湖公園場域特色，打造出虛實交織的「元宇宙之旅」，像是在旅程起點，旅人可化身12生肖的「像素」角色，穿越「時空隧道」時，以線藝術作品搭配迷幻多彩的夜光效果，營造時空扭曲般的超現實空間，其他像「療癒系鐵件機器人」就是利用「全息影像技術」呈現動感可愛的表情，整個展區逛完一圈，就像經歷一場超越時空的奇幻旅程。

黃敏惠參觀展區時，看見精采作品玩心大開，擺出各種POSE與光影藝術裝置互動、拍照，並分享自己最喜愛的場景，包括「地球座標」、延續「中秋」意象及特色，可讓人貼近水面近距離欣賞「地表最大蛋黃酥」的「新月漫遊」等，黃敏惠也大推「宇宙之巔」，作品量體達30公尺長、10公尺寬、6公尺高，不僅是「全台最大LED立體矩陣」，更創造如科幻電影的效果場景，身處其中可輕鬆拍出風格美照。

「2022光織影舞」自20日起至9月11日止共23天，每天晚上6點半到10點登場，觀新處邀請大家20日晚間8點參與開幕，一起Cosplay環遊元宇宙世界！並指出，為保障旅客更好的觀賞品質，活動會場將設置3個出入口，請旅客依順時針單一動線遊園，另「新月漫遊」及「宇宙之巔」展區有人數上限管制，須按照現場指示排隊觀賞。