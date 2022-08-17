看準疫情趨緩後的消費熱潮，中保科技集團旗下復興空廚首度結合台灣在地冠軍茶王，推 出「皓月系列」、「總裁香茗」月餅禮盒，除了兼顧食安與美味的原則，由多次獲得烘焙大賞的五星級烘焙總主廚盧啟榮師傅傳承古法，以減油、減糖20％的美味配方，讓月餅吃起來沒負擔；並搭配減塑環保概念的時尚包裝。

加入冠軍茶元素，復興空廚今年首度推出限量四百組的「總裁香茗禮盒」，由盧啟榮主廚以傳統工法搭配頂級食材打造。禮盒上層頂級月餅以宮廷棋盤點心般九入香茗金箔蛋黃酥、青花瓷蓮蓉和牛酥與廣式黑金奶黃月餅，下層以口感溫潤新鮮手採的南投冠軍茶王雪凍頂與頂級烏龍茶罐組合，讓今年的中秋節不只月圓人團圓，還能品嘗到最美好的頂級月餅饗宴。

復興空廚今年的「皓月系列禮盒」以雙層雙層盒搭配抽屜盒裝打造出精緻質感，外盒以亮眼橘色與質感靛藍碰撞出如精品般的極簡設計，皆可搭配吊牌製作企業商標或圖像，也成為客製化與企業專屬形象最佳選擇。而「總裁系列禮盒」以大盒面雙層禮盒模式及莫蘭迪紅色壓紋為主調，搭配金色書法字體，展現出兼具大氣與低調奢華與的企業贈禮首選。

復興空廚表示，每到中秋時節推出月餅禮盒總是一盒難求。今年的月餅盒無論是經典豆沙蛋黃酥、四季春蛋黃酥與桃山烏龍茶核桃酥組合而成的「皓月珍饌」禮盒，以及六入招牌奶黃酥的「皓月金秋」禮盒，再加上六入月餅搭配冠軍茶的「皓月典藏」系列，清香雅緻的冠軍四季春PLA茶包，在享受美味的當下，也不必擔心塑化劑對健康的影響讓，大家團聚品茗不只吃得開心，也能讓健康不打折。