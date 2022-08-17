轉眼瞬間，今年已過立秋，中秋節近在咫尺，許多民眾和企業都在尋覓中秋贈禮的禮盒，要如何在眾家品牌中，挑選充滿新意不失正統的質感禮品呢？

曾於2021年榮獲高鐵特選的商務艙伴手禮點心的無二，是中秋送禮的最佳首選。（圖／由品牌提供）

曾於2021年榮獲高鐵特選的商務艙伴手禮點心的無二，其美味讓人流連忘返的關鍵在於保留傳統風味，並注入「食」尚新意。除了以高規格的標準嚴選頂級原料，無二點心擄獲無數回頭客的秘訣在於：喚起民眾記憶中的美味！全系列點心皆採用熬煮12小時的「純正古法麥芽糖」，清甜不膩口的滋味，結合優質堅果，以老師傅的嫻熟手藝完美呈現。

皓月當前．秋意正濃 無二中秋限定禮盒驚喜上市！（圖／由品牌提供）

奉「無添加」為品牌核心理念的無二，是許多長輩和企業熟悉且熱愛的點心品牌，今年，無二為中秋推出限定版——【映緣禮盒】、【鴻福滿盈禮盒－皓月星空款】，貴氣的設計款月兔袖套，搭配精緻的禮盒，烘托出濃濃的中秋氛圍。

【映緣禮盒】內含六款無二熱門點心，及台灣原生種油菊茶，搭配象徵明亮與希望的明黃色禮盒，呼應中秋美麗的月色，更添佳節氣息。而【鴻福滿盈禮盒－皓月星空款】，多達5款不同的點心組合，搭配正統大氣的紅禮盒，充分展現不凡氣勢和質感，獨家設計的「月兔搗點心」拉抽式機關的小巧思，應景之餘，更添趣味。

無二深耕養生點心的領域多年，不斷挑戰自我的過程中，始終不忘製作「天然無添加」和「美味」點心的初心，一顆顆的酥糖都乘載著沉甸甸的用心，今年，不妨用無二禮盒向重要的親友們致上誠摯無二的心意。