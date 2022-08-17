消費型電子產品受到宏觀經濟逆風痛擊，影響大部分以PC/NB、智慧型手機的IC設計業者，惟其中IP矽智財相關卻在此波修正中逆勢有撐，且後續隨著IC晶片製成的複雜程度、應用層面持續深化廣化，勢必將使得IP設計應用更為廣泛，相關個股包括智原(3035)、創意(3443)、M31(6443)、晶心科(6533)、力旺(3596)、世芯-KY(3661)等。

研調機構預估2021年半導體IP市場規模為52億美元，隨著半導體產業趨勢正向，預計2030年將達到94億美元，年複合成長率約為6.4%。隨著全球半導體製程越來越精密，IC設計走向SoC(系統單晶片)的趨勢，單一IC內部的電晶體密度愈大、內部線路佈局與功能愈趨複雜，不但IC設計的困難度越來越高，設計所需要的時間也越來越長。

分析師表示，隨著5G手機和AIOT產業的提升，加大晶片設計的複雜程度，拉升對IP的需求，不僅如此，先進製程的需求提升，解決高階IC晶片製成的複雜程度，拓寬產品的應用層面，提升IP設計應用更為廣泛。此外，若以設計型式細分IP產業，處理器IP因大多電子產品具處理器，市場占比較大，且隨著汽車智能化、ADAS及車載娛樂、車聯網等將推升其成長動能。

由於IP產業技術難度高，其他產業難以切入，競爭者相對少，加上多數獲利來源為智慧財，具有極高的商業價值，且毛利率相對較高，台股相關個股包括智原、創意、M31、晶心科、力旺、世芯-KY等。

以智原來說，其營運重心為NRE加量產晶片為主，近年來量大的客戶已出現倍數增加，有助營收大幅增長，此外，NRE往高階發展，長期而言，高階製程營收比重可望提升，同時也有助於ASP及獲利的提升。

創意因台積電(2330)為其最大股東，在先進製程上掌握度極高，先進製程NRE(委託設計)占比呈現逐年上升趨勢，2021年16奈米以下先進製程占比已達73%，顯示未來高階製程營收占比將會持續上揚。由於先進製程客戶NRE成本高，量產機會提高，對公司長線獲利有正面助益。

至於M31則受惠矽智財產業隨著AI(人工智慧)及HPC(高效運算)市場擴大，先進製程需求依然強勁，仍可維持成長態勢，M31日前也調升今年營收預估，由原先的2成，調升到年增逾25%，並朝向30%靠攏，營收若無意外將再登歷史新高。