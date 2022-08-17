國人被拐賣到柬埔寨的人口販運案頻傳，官方營救困難，中華人權協會表示，無論這些受害的台灣靑年或民眾是基於何種原因被騙、被擄，他們都是台灣同胞，政府自應本於職責，立即採取積極有效的作為進行營救，強調保護國人安全是政府的職責且是當務之急。

中華人權協會表示，人蛇集團利用台灣年輕族群想賺錢謀生的經濟壓力，以穩定薪資或高薪為誘餌，將不少懵懂無知、求財若渴的青年騙到柬埔寨，進而綁架拘禁，再以各種非人道的方式虐待、轉賣、賣器官、性侵害或向其台灣親人勒贖，行徑極端惡劣，毫無人性。

中華人權協會提出4點呼籲，政府應運用其最熟稔的大內宣，立即透過各種宣導途徑，窮盡一切可能的方式，讓臺灣民眾知道人蛇集團的詐騙手法，以及前往諸如柬甫寨等東南亞落後國家的求職風險，切莫再讓求職悲劇上演。

中華人權協會指出，政府應該想方設法取得與東南亞各國間的司法互助管道，並與當地台商、民間公益團體合作，群策群力對受害者進行救援。如果行政部門能力有限，則應進一步尋求國際組織或透過有影響力的國家，請求國際司法援助，絕不可棄人民於不顧。

中華人權協會表示，此次事件凸顯臺灣政府在柬埔寨等國，缺乏處理國人遭遇危機的能力，也欠缺有力的官方管道或民間人脈網絡，無法及時提供臺灣民眾在地協助，本會認為，這幾年蔡政府花費大量人力經費所推動的「新南向政策」，顯然必須重新檢討其成效。

中華人權協會強調，人蛇集團顯然是利用臺灣青年求職困境予以誘騙，政府應立即擴大求職與失業救助管道，同時加速經濟復甦腳步、改善國內就業環境，幫助台灣青年脫離失業或謀生困難，才是釜底抽薪、正本清源的有效解決之道！只要台灣就業環境好，台灣青年又怎會願意離鄉背井，冒險遠赴重洋去謀職討生活呢？