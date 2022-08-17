民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前至新竹公園的「春室Glass Studio + The POOL玻璃工坊」，體驗製作限定冰裂杯，首次體驗的她，在關鍵時刻動作一次成功，讓現場老師直呼「超厲害！」她也推薦大家到玻璃工坊體驗，沒有經驗沒關係，現場讓專業的老師來帶領大家！

春池玻璃旗下創意團隊W春池計畫，近日舉辦「透明祭＿Galas」，以新竹「春室Glass Studio」開始，串連全台各地職人品牌、餐廳與咖啡廳共同參與，其中又以新竹市店家參與率最高。

沈慧虹日前也至春室玻璃工坊，體驗製作「透明祭限定」的冰裂杯，她說，在上千度高溫中分秒必爭，是每一位玻璃師傅的工作寫照，過程中她跟著老師的教學慢慢來，深怕一個不小心，就要「打掉重練」。

沈慧虹分享，玻璃製程是操作物理現象的魔法，在高溫塑型、急速冷卻做出冰裂效果，而在這個把玻璃從高溫窯爐拿出，再放到冷水的過程，時機需抓得巧妙，否則玻璃不是直接裂開，就是產生漂亮的裂紋，轉眼間她的冰裂杯就完成，當場一次成功的動作更讓她與現場老師都驚呼連連。

沈慧虹笑說，看似簡單的動作其實都是專業、經驗的累積，她更佩服在高溫工作的每位玻璃師傅，她也推薦大家到玻璃工坊體驗製作玻璃，就算沒有經驗，現場的老師也會化腐朽為神奇，讓專業的來帶領大家！