男女交往遇到對的人很重要，一名剛失戀的男網友表示，本以為和女友會穩定交往，豈料才在一起沒多久，就被對方提分手，因為女友曾交過10任男友，認為女友對感情不珍惜，換對象就像換包包一樣，發文呼籲網友「女友真的不要找交過太多任的」，不少人看了他的言論直呼，「跟交過幾任沒關係，是適不適合的問題」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，女友曾向他坦承自己交過10個男朋友，他並不感到意外，因為女友一開始就很懂他的心思，他本以為兩人會穩定交往，豈料對方沒多久就提分手。

原PO認為女友的愛情觀偏差，對感情不懂珍惜，換男友就像換包包一樣，沒多久看膩，就換新的，感嘆「或許是她看太多男生了吧！女友真的不要找交過太多任的」。

PO文曝光，網友除了替他打氣，也分享看法，「你就不是對的人，要在一起多久」、「先拍拍，但有沒有可能，因為交往任數比較多，所以知道自己適合怎樣的人，不適合就快閃了」、「男女生都一樣，當然交過很多任也知道自己要什麼，磨合不了就果斷分手」、「我交過12任，跟現任男友穩定快4年了，我們一直珍惜彼此，所以跟交過幾任到底有啥關係？」