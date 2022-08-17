在抽獎誘因下，民眾出門接受篩檢的意願大增。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在抽獎誘因下，民眾出門接受篩檢的意願大增。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今首波抽獎在3＋1行動醫療現場，由縣長翁章梁等人親自抽出55吋電視機、變頻冰箱等11分大獎。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

受疫情影響，民眾接受篩檢意願降低，相較2020年，嘉義縣健康篩檢量減少1萬4020人次，回診追蹤數也大幅減少，衛生局為提升民眾健康意識，加碼辦癌症篩檢抽獎刺激民眾參與度，今首波抽獎在3＋1行動醫療現場，由縣長翁章梁等人親自抽出55吋電視機、變頻冰箱等11分大獎，更臨時加碼10個600元禮券獎項，現場民眾歡呼不斷。

衛生局指出，「金嘉送係金ㄟ～癌篩抽獎」活動，只要符合篩檢條件並在今年10月底完成篩檢者就享有抽獎資格，共有2波抽獎活動，至目前為止，首波子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查合計6萬1212人次參加篩檢，符合抽獎資格計4萬3171人。

今在新港鄉古民國小3＋1行動醫療現場，翁章梁、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、葉孟龍、衛生局長趙紋華等人抽出幸運得主，獎項包括黃金、禮券及實用經濟家電等品項，總金額達70萬元。

翁章梁說，早發現早治療是健康保養的基本功，特別是癌症定期篩檢，越早發現治癒率越高，提醒鄉親培養定期篩檢的習慣，指2022年全縣篩檢異常個案以及癌前病變有2611人，皆由衛生所持續追蹤，期望第一波抽獎可吸引更多民眾出門篩檢，呼籲符合資格者於10月底前一起來篩檢抽獎，第二波抽獎將在11月舉行。

趙紋華表示，癌症篩檢早期治療不僅提高治癒率，還能降低癌症死亡率，鼓勵鄉親要為自己的健康做出行動。