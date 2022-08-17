前新竹市長林智堅因為論文抄襲案退選桃園市長，並宣稱後續將為自己的清白而戰。國政基金會「解剖林智堅論文門」系列今天邀請到輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎，從日本文化中，勇於面對、認錯、道歉、悔改等文化特質的角度切入，探討「誠實為何比學歷更重要」。

何思慎以2014年震驚科學界的日本研究員小保方晴子造假醜聞為例，這名研究員由於外型亮麗，可以吸引閱聽民眾，再加上傑出的研究表現，受到注目。但是2014年被發現有關幹細胞研究數據造假，她自己的研究生涯沒有繼續，而她的指導教授笹井芳樹輕生。

何思慎說，在日本的文化裡，自殺是有其含意的，源自於武士道精神，可參考新渡戶稻造撰寫的「武士道」一書，有「恥」的概念。他可能認為指導的學生就是自己的弟子，教不嚴、師之惰，沒有查核她的研究數據，不只小保方要面對，他作為指導教授、研究者應該也要盡到責任。

何思慎強調必須對論文負責的還是學生自己，指導教授則在學術倫理、規則的把關，不能有做假的存在。民進黨把林智堅論文事件操作成藍綠對抗，但是失靈，可見台灣人心中還是有一把尺的。

國政基金會教文體育組召集人陳學聖則表示，台大對林智堅論文是否涉抄襲，雖然做出了決定，但是事件似乎未停止。陳明通日前不再應聘，令人好奇為什麼他不再應聘。另外，陳明通指導了160多名的學生，卻沒有一位學生願意挺身出來捍衛師門也令人好奇。