酒店妹清純可人，涉嫌謀殺包養富商。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

兩蛇共處一室，早餐是饅頭和紅茶。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣人陸續被拐賣至柬埔寨生不如死的人口販賣詐騙案越演越烈， 彰化地檢署再接獲檢舉，檢警15日率先逮獲41歲女蛇頭， 17日凌晨彰化地院裁定羈押禁見，巧合的是張女室友是犯下設局謀殺富商放流水的林姓酒店蛇蠍女。看守所表示，不是特別要安排「雙蛇同房」，因房數有限，因此2人才會同室，兩人相處不錯，早餐提供饅頭和紅茶，兩人都吃完。

檢警破獲以41歲張女為首的人蛇集團，張女與同夥以多組臉書帳號在社團張貼「偏門工作」以高薪徵才廣告，招募打字員、機房維護人員等；被害人見工作內容簡單輕鬆、薪水又高，接受安排被「賣」到柬埔再寨，成員每招募１人就賺10萬，檢警從查扣筆記、帳冊，這幫人蛇從６月至少海撈了500萬了。還好家屬檢舉，檢警15日在桃園機場緊急攔截，救了即將被推進煉獄的5人。

41歲張女被逮，V胸爆乳，短裙高跟鞋，魔鬼身材、天使臉孔，置人生死於不顧，升級到蛇蠍美人修練過程是先在通信行上班，提供人頭手機給中國客來台通訊使用，結識中國詐騙集團的高層，今年初投入詐騙被害人到柬埔寨工作，成了人口集團台灣總代理。

巧的是被關押則是謀財害命外表清純可人的的酒店蛇蠍女；林女涉嫌夥同家人殺害包養她的張姓男子，並將屍體滾綁磚頭放流東螺溪中而同窗事發，因為還有諸多疑點，已經兩度被延押了，因此有緣千里來相會，兩蛇女同處一室。

彰化看守所表示，張女辦完手續後，17日凌晨1時許入房就寢，不時刻意安排，是房間有限，兩人今早7點起床，早餐是饅頭和紅茶，兩人都吃完，兩女相處還不錯，今天放放風。