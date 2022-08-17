轉眼間8月已經過完一半，年底的腳步也逐漸逼近。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分析，6星座年底前的運勢，其中白羊座、巨蟹座、雙子座可能遇到小人纏身；獅子座、射手座、天蠍座則有貴人降臨，艾菲爾老師也分享可以逢凶化吉的穿搭建議，提供大家參考。

【年底前犯小人星座】

第三名：白羊座

年底前代表突發狀況、分裂的天王星將在你的玄秘宮逆行，請你一定要特別小心，如果你在工作、金錢、愛情上突然跌了一跤，很可能是因為身後小人在暗地作祟，且天王星逆行玄秘宮代表著秘密、隱藏的敵人，這使你幾乎很難抓到陷害你的小人到底在哪，對於這種看不見的敵人，最讓你膽跳心驚。

提醒想避開小人的你，可以多穿黃色服飾，帶給自己正向、陽光、積極的好運氣。

第二名：巨蟹座

年底前占星上的第二大凶星「火星」在你的玄秘宮逆行，讓你感覺做事越來越不順，特別是背後總有小人埋伏在暗地，等著抓你的錯誤，但你又礙於對方的身份地位，不得不繼續忍耐，這種惱火的感覺，讓你在親近的人面前，越難控制住自己的情緒，儘管你很努力克制了，但還是會讓有心人看出你的不滿，甚至拿去大做文章。

提醒你無論碰到什麼困境都要注意脾氣，避免說出情緒化的字眼，才不會被小人揪住錯誤，另外減少穿綠色服飾，也能降低與別人攀比的情況發生。

第一名：雙子座

年底前火星會在你的命宮逆行將近3個月，原本就愛交朋友的你，會在這段期間遇人不淑，且在小人的伺機引導下，做出各種無法挽回的錯事，起初你還以為對方把你當朋友，殊不知對方是故意接近你，好在你耳邊教唆挑撥，不只讓你跟原本信任的親朋好友感情生變，還利用你的仗義與衝動而做出許多錯事。

提醒你一定要看清楚誰是值得信任的人、誰是小人，別讓自己的真心被辜負了，還傻傻地當借刀殺人的那把刀，可以多穿白色服飾，讓眼睛明亮、潔白，更看得清事實。

【年底前有貴人降臨星座】

第三名：獅子座

年底前獅子座的手足宮有金星照看，你的貴人可以說是滿天下，幾乎身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上的主管、同事，甚至客戶都非常願意照顧你、提點你，有什麼好處都跟你說，讓你在職場上更加無往不利。

年底前無論你做什麼事情，都能在貴人的幫助下順利進行，就算遇到眼紅的小人搗亂，你也能靠自己優秀的工作能力，還有左右逢源的貴人好運，成功做出好成績，不只打臉小人，更顯得你表現亮眼突出，建議多穿紅色服飾，讓自己更加火紅。

第二名：射手座

年底前射手座的關係宮迎來火星助力，也許你一直懷著創業的夢想，或是渴望工作發展能更上一層樓，那麼你的另一半或是密友就會成為你的神隊友，他們不僅能替你打點創業所需的大小事、牽線能助你圓夢的人脈、指點工作上與人相處的方式，以及挖掘你未被發掘的潛力特質，使你更懂得人際斡旋、對自己更有自信，還會替你料理生活中的繁瑣雜事，讓你可以無後顧之憂向前衝。

單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性或是聊得來的舊識，你在年底前張開雙手就能收穫戀情與工作，根本就是人生勝利組！可以嘗試穿綠色服飾，讓自己更幸運。

第一名：天蠍座

年底前天蠍座的人際宮有金星眷顧，是諸事順遂、事業開展的時刻，貴人更是多到數不完，不管是創業丶上班族丶面試、考試，甚至是待業中的人，都會遇到貴人來給你有利的幫助，讓你離成功越來越近。

財運上，可以多和長輩丶朋友相處，有疑問也不要顧慮太多，直接提問就對了，因為他們就是你年底前的最佳貴人，不只能傳授經驗給你，還能對你的未來給予最佳建議，多穿藍色服飾也可以讓自己看起來更穩重、令人信賴。