台股今日持續高檔狹盤，生醫族群仍有多頭點火，台生材(6649)、佰研(3205)亮燈漲停，興櫃的台睿(6580)、全福生技(6885)、共信-KY(6617)漲幅在5.5~7%左右，在高價股方面，股王藥華藥(6446)盤中漲幅逼近2%、晶碩(6491)漲幅超過3%以上，寶齡富錦(1760)漲幅在2.5%左右。

新冠疫情趨緩，快篩試劑市場需求也趨緩，不過，受惠醫美與保健品銷售旺季，再加上腎臟新藥拿百磷的授權夥伴Akebia也上調全年銷售額，寶齡富錦下半年獲利受到市場看好，今日股價揚升，明年拿百磷大陸及韓國市場也將加入貢獻，另外，旗下原料藥廠也啟動擴廠，明年度營運表現樂觀以待。

全福生技運用獨特的色素上皮衍生因子短胜(月太)鏈(PDSP)技術平台，開發出數項以促進幹細胞修復為機轉的原創(first in class)候選新藥，其中進度最快的是治療乾眼症的滴劑型新藥BRM421，已完成美國二/三期臨床試驗，且將大中華區（中、港、澳）的開發與商化權利授權中國遠大醫藥，達到了二大發展里程碑，足以證明旗下PDSP胜(月太)平台的獨特優勢，以及公司團隊的高度專業與實務經驗。