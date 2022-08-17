經營醫療器材批發的張姓男子，日前向「晟喬」公司購入「弗芮血小板濃縮分離試管」，自以為神不知鬼不覺，重新加工包裝、再轉賣給雙北一帶的診所、生技公司，其中更不乏有快過期的試管，陸續得手近百萬元，士林地檢署偵結，依違反醫療器材管理法起訴張。

起訴指出，張男為「碩方」醫療器材批發公司負責人，2018年9月，向晟喬公司購買4100支血小板濃縮分離管單試管，後又陸續買了完整包裝試管3200支。

張在自家公司進行後製加工，將沒印批號的裸管熱封、包裝，前後產出3000支山寨貨，以每支450元，向雙北一帶的小診所、生技公司推銷販售，陸續得手135萬元。

檢警另查出，2020年10月張與周姓器材銷售商、胡姓業務，食髓知味繼續向晟喬購買該款試管，偽造生產批號繼續賣出535支，得手56萬4800元。

山寨試管在市面流通，後引發晟喬公司注意，經比對後查覺有異並報案，檢警經追查後，發現該批試管都由周、胡賣出，兩人後又供出張才是源頭。

起訴指出，張狹等人明知該款血小板分離管，屬醫療器材管理法規範的醫療器材在未取得許可下，為一己之私冒用、重製他人生產的合法試管圖利，依違反醫療器材管理法起訴3人，另

建請法院從一重加重詐欺取財罪名處斷，3人為共同正犯，犯意各別，建請分論併罰，依法沒收犯罪所得。