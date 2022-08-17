苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天17日新增新冠肺炎本土確診648例，其中男性262人、女性386人，年齡分布1歲以下至96歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例10萬3667人，人口占比確診率達19.37％。

衛生局長張蕊仙說，兒童只要接種至少1劑新冠疫苗，可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上。為了保護孩子的健康，家長可以帶小孩至附近的合約醫療院所，預約接種疫苗。

她表示，施打前若有疑慮，家長可與醫師討論、評估，接種疫苗後，須隨時注意孩子的身體狀況，若有嚴重不適，請立即就醫，並告知醫生疫苗接種史。疫苗相關資訊可至苗栗縣政府衛生局網站查詢。

徐耀昌縣長說，縣內各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。疫情多變，防疫不鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。