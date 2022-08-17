艾成墜樓身亡享年40歲 王瞳現身警局神情哀痛

來自馬來西亞的藝人艾成在今（17）日稍早驚傳墜樓於蘆洲捷運站的共構大樓，當場死亡並未送醫，而他的妻子原本正在宜蘭拍攝電視劇《決勝的揮拍》，接到通知後便立刻趕回台北，目前她與演藝圈好友李明依以及2名教友的相伴下抵達蘆洲派出所進行筆錄，而他們踏進分局前也特別在門口禱告，祈求心靈的平靜，待筆錄結束後才會前往板橋殯儀館相驗遺體。

艾成與王瞳一直以來都是相當虔誠的基督徒，兩人也經常在「藝起發光」教會中活動。而根據警方轉述，初步了解艾成昨晚曾到7樓王瞳的住處找她訴苦，但王瞳因今日早上有工作得外出，因此請來2名教友陪伴艾成，沒想到艾成進到房間後因房間直通陽台，教友發現艾成許久未回客廳才警覺不對勁，衝進房間時艾成已墜落至1樓，令所有人相當震驚。

而當時人還在宜蘭拍攝電視劇《決勝的揮拍》的王瞳，剛開始接到記者電話時還不知道發生什麼事，得知艾成出事後她也便立刻掛斷電話趕回台北，手機也再也不回應。一抵達蘆洲派出所便與「藝起發光」的好友李明依與另外2名教友一同在警局前禱告，再進入派出所內進行筆錄，待一切手續完成後，他們再移動到板橋殯儀館等待法醫進行相驗，艾成的後事也將由交友們協助處理。

事實上，艾成今年才迎接自己來台出道20周年，並準備錄製新歌，日前還與老婆王瞳共同慶祝結婚2周年，並表示準備在今年9月帶老婆回馬來西亞探親、補辦婚禮，沒想到如今憾事發生讓演藝圈好友及粉絲們都無法接受。

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