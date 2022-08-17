外送員送餐時總是會遇到不同狀況。有網友在臉書發文抱怨在外送時經常會遇到一些「不檢點」的客人，常常衣衫不整就跑出來拿餐，近日甚至遇到一位全裸的女客人，開門拿餐時，竟然當場問他「可不可以用身體抵飯錢」，讓他嚇到不知所措，這位外送員將這段奇遇，貼文在臉書引發網友熱議。

一名網友在臉書靠北婚姻2.0發文表示，在外送時經常會看到女客人衣衫不整就跑出來拿餐，未料近日竟遇到一位全裸的女客人，先是說她家裡沒有人，隨後便問「可不可以用身體抵飯錢」，讓他當場傻眼，原po大怒表示「是要怎麼抵，是要來我家掃地還是要幫我外送」，直言不要太過份。

外送員將這段奇遇貼在臉書上，直言不要太過份。(翻攝臉書靠北婚姻2.0)

貼文一曝光，網友紛紛表示「這我可以理解，一個人在家怎麽舒服怎麼穿，外賣只是出現一下子，又何必去換衣服了」、「道德在哪，良心在哪，地址電話又在哪？」、「她不止肚子餓」。但也有網友留言「夢做完了？」、「藥記得要準時吃，吃了就睡覺，不要又爬起來，在那邊碎碎念有的沒的，乖！繼續睡，唉！」