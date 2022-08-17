國防部中正預校日前讓一批因成績不及格原應降級或轉學的學生，專程重修補考，網傳校方受到民進黨立委賴品妤施壓，對此，賴品妤國會辦公室今（17日）發出聲明表示，7月25日校方已訂定補考方案，團隊於隔天才接獲陳情，絕無妨害中正預校教學專業等情形，拒絕任何不實的指控與抹黑。

賴品妤國會辦公室透過聲明表示，「中正預校召開會議訂定補考方案在先，國會辦公室接獲陳情進行了解在後。」中正預校7月25日訂定補考方案，團隊7月26日接獲陳情並洽詢國防部方得知該補考方案。

近日匿名群組、粉專、社團等網路所傳，團隊利用職務向國防部或中正預校干涉並主張有違學生考試公平公正的事項，賴品妤國會辦公室駁斥，「這絕非事實！」

賴品妤國會辦公室表示，7月26日接到民眾電話陳情，有關今年中正預校受疫情影響，採線上教學約兩個月，成效與在校學習有落差致使二一、三一人數增加，並已有許多家長及學生向校方、國防部抗議。而接獲此資訊後，團隊亦初步向國防部了解相關狀況。

7月26日當天中午國防部、中正預校向辦公室說明，因疫情線上教學影響成績並確實有許多家長、學生陳抗，而7月25日，國防部與預校已依照教育相關法規可行框架下，討論相關措施「讓被二一、三一的學生選擇是否要回來學校，上課一周進行課業加強，一周後進行重修補考。」

賴品妤國會辦公室表示，後續有關家長及學生反映新訂成績補救措施有妨礙公平公正問題及不利學生生涯規劃等疑慮，團隊也已向國防部及中正預校反映，雖教育單位給部分學生機會，但也要注意測驗公平性。

賴品妤國會辦公室強調，該案全程「尊重」中正預校的專業規劃與考量。有關涉及學生考試升學公平公正的問題，團隊必須再度強調絕無匿名群組、粉專、社團等網路所傳流言，利用立委職權去施壓、干涉國防部或中正預校的相關作法，並拒絕任何不實的指控與抹黑。