26歲新竹市朱姓男子疑似因患有思覺失調症，去年策畫4個月準備弒母，在9月期間被母親從安養院接回家中後，因口角刺殺母親多刀，分屍後裝入垃圾袋到社區垃圾車分批丟棄。朱男當時落網時否認弒母，辯稱是殺大豬，後於新竹地院審理時才坦承犯行，並稱已策畫多時。法官認為朱男犯殺直系親屬罪，處以無期徒刑、褫奪公權終身。

朱男與母親相依為命，去年9月時，母親將朱男從安養院接回家中，共享天倫之樂，但6日傍晚朱男因雙手、雙腳受有刀、創傷等傷勢，自行至醫院急診，但男子語焉不詳，醫院也無法聯繫上朱男母親，輾轉聯繫上朱男舅舅協助簽屬家屬同意書。

後受雇於朱男的清潔公司到朱男住處，發現客廳與浴室均有血跡，便向警方報案，而朱男的舅舅持續連繫不上姊姊，才發現大事不妙。警方獲報後調閱社區監視器，發現朱男母親接回朱男後就未再出門，隔天朱男曾分別拖行4大包塑膠袋至1樓垃圾壓縮櫃丟棄。

警方及鑑識人員至朱男住處採證，在浴室排水孔挖出疑似人體組織，研判朱男母親很可能遇害，遂將擅自逃離醫院返家的朱男拘提到案。朱男一開始仍辯稱是在家殺大豬，否認對母親動手，檢警續羈押並試圖突破朱男心房。

在法院審訊時，朱男最終坦承弒母作案計畫長達4個月。法官認為，合議庭考量朱男自小學習、生病、就診、與母親相依為命生活等全部情狀，認其確有罹患思覺思調症，但作案計畫、細節、經過長達近4月之久才動手。

法官審酌事件起因是母子間關於金錢運用、治療方式、相當控管等衝突，使雙方關係長期僵化，但犯後詳加毀屍等作為，證其辨識行為違法及依其辨識行為違法之能力未達不能辨識或顯著減損之程度，手段實屬兇殘，以犯殺直系血親尊親屬罪等罪嫌處無期徒刑，褫奪公權終身。