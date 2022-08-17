民進黨新北市長參選人林佳龍近日猛攻侯友宜做好做滿議題，也認為他不簽做好做滿說明書，是心理有鬼。國民黨新北市議員葉元之表示，按林佳龍陣營邏輯，「參選新北市長，如果同時心裡又想著敗選後入閣，這整場選舉，宛如欺騙市民一樣」，為了不要讓市民有被欺騙的感覺，請林佳龍立刻簽署「落選後不入閣」承諾書，如果不敢簽，就是雙標。

葉元之說，今天國民黨正式提名侯友宜參選新北市長，林佳龍陣營要求侯友宜簽「連任後做好做滿」承諾書，理由是「參選新北市長，如果同時心裡又想著2024總統，這整場選舉，宛如欺騙市民一樣。」

葉元之說，講這句話就是挖洞給林佳龍跳，因為林佳龍參選新北市長，心理就是想著敗選後入閣，林佳龍爭取不到台北市長，被迫選新北只是來過水的，昨晚他發臉書又把「新北市」寫成「台北市」，發現錯誤後才趕快修改，可見心中根本沒有新北，他心裡就是等著敗選後，循著「學長」蘇貞昌模式，準備入閣。

葉元之說，林簽署「當選後做好做滿」承諾書，更是一個笑話，因為他又不會當選，承諾任何事情有何意義。

葉元之也說，到在新北市長任內落跑，蘇貞昌才是元祖，蘇貞昌在2001年底連任台北縣長，沒有做滿，2004年就落跑去當總統府秘書長，所以林佳龍陣營一直扯「做完任期」，就是在挖蘇貞昌的瘡疤，真是坐實外界講的蘇林不合的傳言。