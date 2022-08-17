花蓮上個月發生托嬰中心一名3個月大女嬰窒息死亡案，縣府邀專家學者內部調查後召開檢討會，認定托嬰中心違反規定，裁處退出準公共化。不過縣議員楊華美卻發現，縣府將托嬰中心「降級」後，中央政策育兒津貼會被抽回，學費補貼大減，家長負擔變大，認為社會處處理方式粗糙，社會處強調回研議協助解決。

楊華美上月底在議會緊急動議，花蓮市某托嬰中心發生3月大女嬰呼吸中止事件，雖緊急送醫搶救，但因過程中缺氧約30分鐘，嬰兒靠呼吸器維生，神經功能受損，最終拔管離世。質疑社會處未善盡責任，且沒有即時給予家長資源協助。

楊華美要求縣府社會處訂出一套托嬰中心面對危機或突發事件「處理流程」，尤其托嬰中心運作結構、評鑑制度、危機應變能力、專業訓練課程提升、托育人員支持體系甚至到公共意外責任保險的必要性，都有強化的必要。

不過時隔一個月，楊華美說，縣府對本案托嬰中心做出行政裁處，卻衍生出另一個問題。縣府若裁定將托嬰中心退出準公共化（降級），10月起不再是準公共托嬰中心，只是一般的私立托嬰中心，如此一來中央政策育兒津貼會被抽回，家長學費補貼大減、負擔變大。

目前全花蓮縣公私托嬰中心只有7家，據了解，這家托嬰中新收托55床，遭降級後，家長每月減少的補助差額約在3500元到7000元。

楊華美說，家長認為即使裁處為退出準公共化，緩衝期也太短，短短一個半月，根本來不及讓孩子轉學、找其他的托嬰中心，她質疑可以因為一次的評鑑就做出除名的處分嗎？裁處公文有經過公告程序？縣府應努力輔導協助托嬰中心合法合格，而不是將托嬰中心從準公共化身份除名，這是本末倒置。

縣府社會處表示，經專家學者內部調查，認為該托嬰中心違反兒童及少年福利與權益保障法，依中央相關規定必須解除掉準公共化契約，行政裁處還在程序中。