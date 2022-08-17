社會處急難救助科長邱芳珍等人前往訪視。（余文忠提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市63歲劉姓婦女早年喪夫，獨自一人扶養兒女長大，長年積勞成疾，使得她身體況狀不佳，最近又遇到車禍，造成她脊椎變形壓迫神經需要開刀，目前只能賣雞蛋維生。縣議員余文忠等人得知消息後，請縣府社會處幫助，盼透過公部門力量給予適時的援助。

根據了解，劉姓婦女育有一男一女，因為丈夫早逝，她含辛茹苦養大孩子，女兒雖已結婚但必須照顧有身障的孩子，其兒子在外地工作，生活也不寬裕，劉婦目前則寄住在女兒家，家境不寬裕。

劉婦日前因為車禍事故受傷，脊椎因此變形壓迫神經，導致雙腳麻木無力，需要開刀治療，讓原本就身體不好的她更是雪上加霜，所幸在熱心鄰居幫助下，才在自家門口擺攤，賣土雞蛋賺取微薄的生活費，但面對龐大醫療費，仍急需幫忙。

余文忠跟苗栗市代表劉鳳瑩接到陳情後，立即請託縣府社會處幫忙，社會處急難救助科長邱芳珍等人也前往探視，並啟動急難救助，盼透過政府管道幫助劉婦。余文忠表示，苗栗有許多跟劉姓婦人一樣的弱勢，他得知消息後希望能夠幫助劉度過難關，也很感謝縣府社會處第一時間給予協助。