全家與安德烈食物銀行合作，邀請民眾協助弱勢兒少的午餐。（全家提供）

本土寵物飼養人數逐年成長，據內政部農委會統計，2021年犬貓隻數首度超越15歲以下孩童數。7-11多年前陸續引進犬貓商品，並關懷弱勢毛小孩議題，推動數位捐款、捐點、認捐三重公益行動；全家挺公益同樣不遺餘力，攜手安得烈食物銀行推出「愛心食物箱計畫」，即日起至8月底，邀請民眾一同助弱，包含在店舖隨手投零錢、用點數加購捐食物文具，或是宅家使用APP線上捐款，皆將轉化為愛心食物箱，每月幫助5600名兒少吃飽。

毛小孩生活需求多樣化，7-11除了做公益，也關注毛小孩的生活儀式感，去年6月擴大以「複合」、「數位」2大經營策略，於實體門市、行動購物「i預購」設立寵物專區，聚焦用品、零食、罐頭、乾糧4大結構開發60至300款寵物商品；今年更透過整合外送服務「OPEN NOW」、社群團購「i划算」推廣、帶動相關類別需求較去年成長3成。

全家則是長期關注弱勢兒少議題，攜手安得烈食物銀行推出「全家愛心食物箱計畫」，除了民眾熟悉的店舖隨手零錢捐之外，亦因零售業虛實整合日趨進步，進而發展出APP點數加購捐、APP線上捐款等模式，即起至23日，民眾所捐善款將根據不同年齡層必要營養，每個月協助5600名孩子愛心物資，如0-3歲的嬰幼兒會提供奶粉、尿布；4-15歲的兒少將提供米、麵、配菜、牛奶等主副食；針對重症、罕病及腦麻等特殊需求的孩子，則配合醫療指示，提供專案食物箱。