2015年八仙樂園塵爆意外造成多人死傷，其中楊姓傷者因遭燒傷提告求償，台灣高等法院維持一審判決，認定塵爆事故肇因於色粉噴灑濃度過高及主辦單位未能有效防免高溫電腦燈與色粉接觸，八仙公司出租場地之行為與塵爆事故之發生並無因果關係，只判決主辦公司及負責人呂忠吉賠償371萬多元。可上訴。

另一簡姓傷者求償部分，高院也認定八仙公司及董事長等人不須連帶賠償，只判決玩色公司及呂忠吉等，連帶給付簡姓傷者及其父母各605萬8844元、100萬元、100萬元。可上訴。

八仙塵爆案導因呂忠吉在2015年6月27日，以他經營的玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園內一處無水的戲水池舉辦「彩色派對」，他擔任活動的總指揮、總負責人，負責派對的企劃及行銷、活動進行流程、現場場控等事宜。

活動現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃，隨著粉塵顆粒瞬間在派對現場蔓延，但呂忠吉未告知現場人員噴灑的色粉有發生塵爆的危險，也未防止其發生採取必要措施隔離色粉及電腦燈，他因確信彩色派對不會發生意外，當晚7點逕自離開舞台，不料大量色粉被舞台高溫燈具引燃，造成486人傷亡。

2018年最高法院將呂忠吉依業務過失致死罪，判處「滿貫」刑度有期徒刑5年定讞，他已入獄服刑。