販售偽農藥危害國人健康，雲林地檢署偵結起訴10人。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

雲林地檢署今年1月查獲謝姓父子涉嫌以「油漆防汙」為由進口「氯化三苯錫」，經加工及分裝製成俗稱「白藥膏」的偽農藥販售，傷害自然環境及國人健康，甚至因此致癌、生畸胎，檢方17日表示謝姓父子等10人販售偽農藥，依《毒性及關注化學物質管理法》、《農藥管理法》提起公訴，並向法院聲請宣告沒收不法所得289萬6000元。

雲林地檢署調查，謝姓父子等人利用公司名義，以申報用途為「油漆防汙」為由，向行政院環保署毒性及化學物質局申請進口第4類毒化物「氯化三苯錫」，經統計，自2019年至2021年間，向海關報關的數量共達33.5公噸。

該公司進口大量「氯化三苯錫」後，以合法掩護非法，將部分「氯化三本錫」進行加工及分裝，製成俗稱「白藥膏」的偽農藥，販售給不特定農民於稻米栽種時使用，罔顧民眾食安、健康，甚至因此致癌、生畸胎。

承辦檢察官指揮員警、調查官，會同各農政單位防疫檢疫人員，於今年1月12日及4月13日，持搜索票前往雲林縣、彰化縣、台中市、高雄市、宜蘭縣等犯嫌住居所及營業場所，扣得農藥產品、農藥原體、半成品及加工工具等相關證物。

地檢署表示，經採集檢體送驗後，認定所查獲的農藥產品，屬未經核准擅自製造的偽農藥及禁用農藥，涉犯《毒性及關注化學物質管理法》第51條第5款、《農藥管理法》第47條第1項與第48條第1項第1款，檢察官充分蒐證後，本月偵結提起公訴。

地檢署指出，依《農藥管理法》規定，如違法製造、加工、分裝或輸入偽農藥，最重可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以上500萬元以下罰金；另販賣或意圖販賣陳列、儲藏，處3年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。